Rices sconfitti a Grugliasco: 73 a 57 il finale

Dopo la lunga serie di risultati positivi si interrompe la marcia di vittorie dei Rices Vercelli. Nella difficile, e complessa, trasferta di Grugliasco i biancoverdi escono sconfitti per 73 a 57. I vercellesi, in nessuna chiusura dei quattro quarti, riescono a superare – con il punteggio – la formazione padrona di casa.

«Nella partita di sabato è praticamente come se non ci fossimo presentati: abbiamo iniziato bene i primi due minuti, poi ci siamo persi. Mentalmente è mancato proprio l'atteggiamento: non è stato quello che volevamo vedere» commenta Antonio Galdi dopo la sconfitta in trasferta dei Rices.

Il Coach dei vercellesi poi continua: «Vincendo avremmo messo un cuscinetto di quattro punti tra noi e loro e da tutte le altre squadre che sono sotto: perché, vuole il caso, che questo weekend le prime due abbiano perso; vincendo avremmo riagganciato quelle in testa. Siamo incappati in una partita in cui, sia a livello offensivo che difensivo, non siamo riusciti a trovare il punto della situazione».

Galdi, in chiusura, traccia l’andamento generale della gara: «Abbiamo provato a rientrare in partita, abbiamo accorciato fino ad un punteggio di -8. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio rispetto alla prima frazione di gioco. Sfortunatamente nel secondo quarto ci hanno preso a pallate: non siamo riusciti a togliergli quello che volevamo toglierli. Loro sono stati molto precisi ed efficaci».

Nonostante la sconfitta i Rices, sfruttando il prossimo turno di riposo, hanno il tempo necessario per sistemare gli errori e digerire la sconfitta. La prossima gara, in programma a Chivasso, è in programma da calendario alle 19.45 nella giornata di sabato 11 dicembre 2021. La gara, che vale per la nona giornata del campionato, rappresenta l’ultima giornata del girone d’andata.

Il tabellino della gara

Pallacanestro Grugliasco – Vercelli Rices: 73-57

17-11; 40-24; 70-55; 73-57

Rices Vercelli: Chiantaretto 5, Gagnone 2, Agoglia 4, Morello 16, Chirio 12, Liberali 5, Skilja, Cattaneo, Cornaglia 3, Vercellone, Di Matteo 10. ALL: Galdi, vice Acquadro.