L'Upo festeggia i suoi 13 infermieri neo laureati. «Pronti a entrare nel mondo del lavoro»

Sono i 13 neo-infermieri proclamati dottori venerdì, all'Università del Piemonte Orientale: sono i primi che hanno vissuto la cerimonia in presenza e quelli che più hanno subito le restrizioni collegate al virus. Modalità di studio stravolte, stage ospedalieri che li hanno portati a diretto contatto con una realtà completamente trasformata dal virus.

«Oggi è un giorno importante - ha detto loro il professor Gianluca Aimaretti conferendo il titolo che li abilita alla professione -: festeggiate con le vostre famiglie e gli amici. Da domani preparate i documenti per iscrivervi al vostro ordine e quanto occorre per partecipare ai concorsi ed entrare nel mondo del lavoro. E non smettete mai di studiare: questa pandemia ci ha insegnato che per garantire la salute medici, infermieri e istituzioni devono lavorare uniti, guardando nella medesima direzione».

Le 13 lauree conferite venerdì rappresentano anche un traguardo per l'Upo, come ha ricordato il rettore Giancarlo Avanzi: «Ci siamo impegnati per caratterizzare in senso universitario il percorso formativo dell'infermiere - ha detto salutando i giovani -. Abbiamo investito risorse, docenti, abbiamo creato corsi, specializzazioni e master».

Concetti ribaditi dal sindaco, Andrea Corsaro che ha ricordato come ateneo e città di Vercelli investano sull'Università e che ai giovani ha augurato un futuro di soddisfazioni, mentre il direttore sanitario dell'Asl Filvia Milano, intervenuta con il direttore amministrativo Gabriele Giarola, ha illustrato i nuovi percorsi di integrazione tra sanità e territorio che vedono le professioni infermieristiche occupare una posizione strategica.

Ragazze e ragazzi del corso, duranti i tirocini negli ospedali di Vercelli e Borgosesia, hanno già sperimentato l'importanza del ruolo che andranno a ricoprire: «La più belle delle arti belle», ha ricordato loro il presidente dell'Ordine, Giulio Zella citando Florence Nightingale, la creatrice dell'assistenza infermieristica moderna.