La lite tra compagnie finisce a pugni e coltellate: due giovanissimi in ospedale

Finisce a coltellate una lite scoppiata, nella notte del 14 novembre, nel parcheggio di una discoteca. E ora sono in corso indagini, da parte delle forze dell'ordine, per chiarire i contorni e le responsabilità di un episodio di violenza, che ha coinvolto due gruppi di avventori del locale e che ha rischiato seriamente di finire in tragedia. Due ragazzi giovanissimi, infatti, hanno dovuto far ricorso alle cure del Pronto soccorso: uno ne avrà per 30 giorni a causa di un coltellata rimediata all'addome, l'altro ha una prognosi di una decina di giorni a causa di un violento pugno. I contorni e le responsabilità della vicenda sono al momento oggetto di indagine: all'arrivo della Volante della Questura, chiamata da alcuni cittadini a intervenire nel parcheggio del locale, un ragazzo era stato portato dagli amici all’ospedale di Vercelli perché perdeva molto sangue da una ferita all’addome. Il giovane, appena maggiorenne, è risultato essere stato accoltellato in maniera grave. Non è in pericolo di vita, ma ne avrà per almeno 30 giorni di prognosi. Ugualmente anche un suo amico ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in quanto, nel corso della lite, era stato colpito con un pugno al volto e ne avrà per almeno una decina di giorni.

Dai primi accertamenti è emerso che la lite era nata all’interno della discoteca, quando un giovane ha tentato di strappare dal collo di uno dei ragazzi successivamente feriti la collanina. Da lì era nata una prima lite tra due gruppi contrapposti: da una parte gli amici della parte offesa dall’altra quelli del ladro. I giovani sono stati divisi dagli addetti alla sicurezza e poi fatti uscire separatamente dalla discoteca, senza che dell’accaduto fossero avvisate le forze dell’ordine. Nell’ampio parcheggio della discoteca, le due compagnie di ragazzi sono poi nuovamente venute in contatto, finendo per passare alle vie di fatto, con il grave bilancio di due feriti.

Le conseguenze di quanto accaduto avrebbero potuto essere anche più gravi per i giovani coinvolti e quindi, considerato il notevole rischio di nuove risse e la situazione di pericolo registrata nel locale, il Questore ha ritenuto necessario sospendere l’attività della discoteca con un provvedimento di sospensione per sette giorni della licenza di pubblico spettacolo del locale. «Un provvedimento - precisano dalla Questura - che non è diretto a punire il gestore del locale, anche se naturalmente ne subisce le conseguenze negative di carattere economico, ma serve a tutelare l’incolumità pubblica degli avventori». Al provvedimento di chiusura si è giunti considerando anche precedenti eventi di rilievo avvenuti nel locale, quando sono stati rintracciati soggetti in possesso di sostanza stupefacente, in possesso di coltello o dediti a furti con strappo delle collane degli altri avventori. Fatti avvenuti in un brevissimo arco temporale, da quando cioè la discoteca ha riaperto i battenti con una capienza ridotta al 50 % per le regole di prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Intanto le forze dell'ordine proseguono le indagini sull’episodio finalizzate ed individuare gli autori dell’aggressione.