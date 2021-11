Dramma a Tronzano: con l'auto precipita nel canale Depretis

Si chiariscono alcuni dei contorni del drammatico incidente avvenuto nella serata di lunedì a Tronzano

L'incidente avrebbe coivolto una sola vettura, uscita di strada poco dopo le ore 19, ribaltandosi nel canale Depretis a Tronzano. L'uomo al volante, gravemente ferito, è rimasto bloccato all'interno della vettura e per estrarlo sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià. L'uomo, che secondo le prime informazioni avrebbe una trentina d'anni, è apparso subito in condizioni gravissime. Affidato al personale sanitario del 118, è stato portato all'Ospedale Sant'Andrea mentre, per recuperare il mezzo è stato necessario far arrivare l'autogru.

I carabinieri di San Germano stanno procedendo con gli accertamenti per capire le cause e la dinamica del drammatico episodio.