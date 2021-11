Anziani morti alla Rsa di piazza Mazzini: 14 richieste di costituzione di parte civile

Quattordici richieste di costituzione di parte civile all'udienza preliminare per i 49 morti alla Casa di Riposo di piazza Mazzini registrati tra i mesi di marzo e aprile 2020, i più duri della prima ondata della pandemia.

Si è aperta giovedì, davanti al giudice Cristina Barillari, l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio di quattro delle persone indagate: sono stati depositati gli atti per le costituzioni che riguardano parenti di alcuni dei deceduti e la Fondazione Promozione Sociale Onlus.

Cinque gli indagati per i quali il pubblico ministero Carlo Introvigne - che ha chiuso il fascicolo aperto dal collega Davide Pretti - ha chiesto il rinvio a giudizio: si tratta del direttore della Rsa, Alberto Cottini, della direttrice sanitaria, Sara Bouvet, della coordinatrice delle Oss, Silvia Cerutti, della manager Asl Chiara Serpieri e della referente del 118 di Novara, Emanuela Scuto. Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo e omissione di atti d'ufficio.

Secondo le indagini, svolte dai carabinieri guidati dal tenente colonnello Giancarlo Carraro, non sarebbero state prese le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi della pandemia, omettendo di porre in atto tutte le misure necessarie per garantire isolamento, distanziamento, protezione degli ospiti e sanificazione dei locali. Alla referente del 118 è contestato di non aver cercato un posto in terapia intensiva per 5 anziani che si trovavano in gravissime condizioni e per i quali era stato chiesto il ricovero ospedaliero, applicando il cosiddetto "triage di guerra" (cioè lasciando i posti di terapia intensiva per chi aveva maggiori possibilità di salvarsi).

La giudice Barillari ha rinviato l’udienza a dicembre per premettere agli avvocati difensori (Massimo Mussato per Cottini, Cerutti e Bouvet, Aldo Casalini per Bouvet, Carla Zucco per Scuto e Michela Malerba per Serpieri) di visionare gli atti di costituzione e produrre eventuali eccezioni sull'ammissibilità. I legali hanno anche anticipato che, al termine della costituzione delle parti civili avranno da presentare alcune eccezioni preliminari che potrebbero rivelarsi fondamentali per chiedere una sentenza di non luogo. procedere.