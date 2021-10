E' già ora di pensare al Natale: luci nelle strade e pista di pattinaggio

Sono 400 i commercianti che, autotassandosi, contribuiranno a rendere più bella e allegra Vercelli nel corso delle prossime festività natalizie. Oltre 50 le strade della città che verranno illuminate da diverse tipologie di luce: dai primi giorni di novembre la ditta incaricata inizierà i lavori di allestimento, mentre, alla fine del mese, le luci del Natale vercellese verranno accese nel corso di un pomeriggio che promette molte sorprese.

«Dopo un 2020 oggettivamente difficile, si respira un maggiore ottimismo e, tra i colleghi, c'è impegno e voglia di scommettere sulle prossime festività», assicura l'assessore Mimmo Sabatino che, anche quest'anno, in qualità di commerciante, si è impegnato per coinvolgere i colleghi nell'iniziativa. Alle luci del Natale vercellese collaborano, come ogni anno, Ascom, Comune e Atena Iren.

«Grazie all’ottimo lavoro effettuato in questi giorni dai nostri referenti - spiega Sabatino - a oggi riusciremo a illuminare: via Caduti sul Lavoro, Rione isola, corso Palestro, via Pastrengo, corso Matteotti, corso Salamano, viale Rimembranza, via Paggi, via Trino, via Dante, corso Abbiate, via Ugo Foscolo, corso libertà, via Verdi, via Foa, via Gioberti, via Galileo Ferraris, viale Garibaldi, via Quintino Sella, via Santarosa pioggia, via XX Settembre, corso Fiume, corso Prestinari, via Sabotino, via Monte Bianco, via Cavour piazza Cavour, via San Paolo ai Cappuccini, via Veneto, via dei Mercati, via Fratelli Bandiera, via Nigra, via Laviny, via Balbo, via Morosone, corso Randaccio, via A. Manzoni, via Benadir, Largo Giusti, via Viganotti, piazza d’Azeglio, via Crispi, Rialto,. via Ponti, via Tasso,

«La lista dei colleghi che aderiscono aumenta di giorno in giorno - aggiunge Sabatino - li ringrazio perché quest'anno, è possibile vivere e lavorare senza incorrere in sanzioni. Un grazie ad Ascom per il supporto, al Comune per i contatori e la corrente e ad Atena iren. Grazie anche a Paolo Demartini, neopresidente di Federmoda, a Rita Vellano, presidente della delegazione Ascom di Vercelli e a Simona Rosso: un plauso a tutti loro per essersi prodigati oltre che nelle loro vie anche in altre zone della città".

Intanto il Comune ha rinnovato l'impegno per l' allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio: verrà realizzata in piazza Paietta e sarà in funzione per tuttpo il periodo delle festività.