Bicciolano d'Oro a Pablo Carrara, presidente di Meeting Art

Pablo Carrara, figlio dell'indimenticato Mario e attuale presidente di Meeting Art, è il Bicciolano d'Oro 2021. L'annuncio è arrivato nella mattina di giovedì dal presidente del Comitato Manifestazioni, Stefano Buscaglia, che ha ufficializzato la decisione nel corso di una conferenza stampa svolta in Comune insieme al premiato, ai rappresentanti di Ascom e amministrazione civica.

Borgosesiano di nascita, 45 anni, Carrara vive e lavora a Vercelli portando avanti l'attività imprenditoriale avviata dal padre con Meeting Art. «Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio - ha detto - e lo considero frutto dell'impegno mio e dei miei collaboratori oltre che un omaggio alla memoria di mio padre per il quale questa città ha rappresentato un luogo strategico in cui far crescere la Casa d'Aste».

Carrara, nei momenti più difficili della pandemia, non ha fatto mancare il proprio appoggio a Croce Rossa e Protezione civile, confermando quella vena filantropica e di attaccamento al territorio che anche il padre aveva sempre manifestato.

La consegna del Bicciolano d'Oro, un bassorilievo realizzato da Giada Paione, si terrà il 19 novembre, alle 11, alla Meeting Art.