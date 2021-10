Basket femminile: pronti i calendari

La F.I.P. regionale ha emanato i calendari dei vari campionati femminili 2021/2022 cui risulta iscritta la PFV con proprie squadre, alcuni definitivi altri in via provvisoria.

Per quanto riguarda la serie C, il campionato si svolgerà articolato in due gironi di sette squadre l’uno, con le prime quattro che accederanno ai play off per la serie B e le altre tre ai play out per evitare la retrocessione. In “promozione”.

La PFV è inserita nel girone “A” con: Basket Venaria (TO); Cerrus Basket – Cerano (NO) (più o meno l’ex Cameri); Etelia Basket – Aosta; Novara Basket; ASD, Arona Basket – Arona; Basket Nole (TO).

L’inizio è previsto per domenica 7.11.2021 ore 18,00 al Palapiacco contro Basket Nole.

Nell’altro girone giocheranno: Auxilium ad Quintum sq. B – Collegno; Area Pro 2020 – Orbassano (TO); B.C. G. Borsi – Ceva (CN); Auxilium ad Quintum sq. A – Collegno; Acaja Basketball School – Fossano (CN); ASD Beinaschese – Beinasco (TO); Pallacanestro Pancalieri – Pancalieri (TO).

In casa PFV si affronterà il campionato con ambizioni di qualificarsi ai play off promozione e poi vedere come si metteranno le cose. La squadra si sta allenando con profitto, e nei ranghi della stessa forse rientrerà Marta Sarrocco, dopo un periodo in cui non aveva potuto essere in palestra. Al gruppo potrebbe aggiungersi una nuova giocatrice, ma al momento è ancora tutto da decidere.

Anche il campionato Under 19 sarà articolato in due gironi uno da sei squadre e l’altro da cinque. Le prime due di ogni girone accederanno al girone finale per il titolo regionale, salvo modifiche dell’ultima ora nella formula.

Anche qui la PFV è inserita nel girone “A” in compagnia di: ASD Basket Femminile Biellese – Cossato; Basket Venaria – Venaria (TO); B.C. Castelnuovo Scrivia (AL); A. Dil. Arona Basket – Arona; Lettera 22 – Ivrea. Data d’inizio prevista per lunedì 8.11.2021 ore 19,30 (palestra Lanino) a Vercelli, contro il favoritissimo Castelnuovo Scrivia. Le vercellesi affrontano il campionato con una squadra molto rinnovata ed in un certo senso “sperimentale”.

Nel campionato Under 17, che la PFV disputerà ad Alice Castello con una formazione allestita in collaborazione con UB Cigliano e GS Saluggia, la compagine vercellese è inserita nel girone “A” con College Basketball – Borgomanero; Arona Basket – Arona; Basket Venaria – Venaria; Novara Basket - Novara. Il campionato è suddiviso in tre gironi, questa volta di sei squadre ciascuno, per un totale di 18 squadre. Tutta da scoprire la potenzialità del rinnovato gruppo agli ordini di Francesco Rimedio, anch’egli nuovo allenatore. Partenza prevista – al momento – per sabato 13.11.2021 alle ore 15,00 presso la palestra comunale di Alice Castello contro Novara Basket.

Per quanto riguarda il campionato Under 15, la PFV dovrà vedersela nel girone “A” a 8 squadre, con Pallacanestro Ciriè (TO); B.C. Castelnuovo Scrivia; Basket Venaria; Arona Basket; Novara Basket; Pol. REBA – Torino: Basket Femminile Biellese – Cossato.

Il girone “B” sarà composto da 7 squadre tutte del torinese/cuneese. La partenza, salvo modifiche in sede di approvazione dei calendari da parte delle società, dovrebbe essere sabato 30.10.2021 ore 18,00 a Torino, contro REBA per le vercellesi.

Relativamente invece al campionato Under 13, esso è tuttora in fase di composizione dei gironi, essendo la data di scadenza delle iscrizioni posteriore a quella degli altri campionati.