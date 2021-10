Soccorso alpino ed elisoccorso in azione, nel pomeriggio di domenia, a Serrvalle Sesia.

Nel primo pomeriggio, un'escursionista che stava salendo alla Bocchetta Ovasile di Serravalle Sesia si è infortunata, procurandosi un trauma a una gamba. Per soccorre la donna è stato necessario far intervenire l’elisoccorso che ha recuperato l'escursionista e l'ha portata in ospedale a Borgosesia per essere sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso.