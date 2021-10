Visita al cantiere del Milanaccio: nuove idee per abbellire l'area

Visita non preannunciata, stamattina, di Pierluigi Loro Piana al cantiere del Centro Sportivo Milanaccio: con lui il sindaco Paolo Tiramani, l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Bonaccio e i consiglieri Fernando Nardella e Gianna Poletti.

L’impianto sportivo è da tempo oggetto di lavori di ristrutturazione, che lo stanno trasformando in un centro sportivo moderno ed esteticamente curato: con l’inizio dell’estate è stata inaugurata la piscina e si è ormai prossimi al completamento dell’ampio intervento di ristrutturazione, che comprende l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento dei campi da tennis, la costruzione di due campi da paddle e il rifacimento degli spogliatoi maschili e femminili per il tennis e per il paddle, oltre al rinnovamento del giardino esterno, per trasformarlo nel solarium annesso alla piscina, con accesso dai nuovi infissi realizzati nell’area della vasca.

«Pierluigi Loro Piana ha permesso l’acquisto dell’edificio e ci supporta costantemente – dice il sindaco Tiramani – stamattina è stato molto soddisfatto degli interventi effettuati, si è mostrato molto colpito in particolare dalla piscina, che ha trovato molto bella e accogliente. Soddisfatto anche per le tempistiche, che prevedono il fine lavori per gennaio e intanto ci ha parlato di una sua idea per il verde pubblico intorno alla struttura – conclude il sindaco - che potrà rappresentare la classica “ciliegina sulla torta”. Ringrazio ancora una volta il dottor Loro Piana perché è sempre vicino alla città, con uno sguardo amorevole ed attento al presente ed al futuro dei suoi concittadini».