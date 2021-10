Il Piemonte prepara la campagna anti-influenzale

L’Aifa ha dato il via libera alla co-somministrazione del vaccino Covid e di quello antinfluenzale. Nella giornata di martedì il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, incontreranno i rappresentanti dei medici di medicina generale, con l’obiettivo di definire il piano anti-influenzale per la nuova stagione invernale, che dovrebbe partire tra il 10 e il 15 ottobre.

«Il sistema - rileva Icardi - si sta organizzando per garantire ai piemontesi un autunno e un inverno in sicurezza. Sono 1.200.000 i vaccini anti-influenzali acquistati con gara Scr, che saranno più che sufficienti per coprire il fabbisogno degli aventi diritto».

Intanto ha preso il via lunedì la somministrazione della terza dose del vaccino per gli over 80, gli ospiti e gli operatori delle Rsa e il personale sanitario.

Come ha ricordato il Presidente della Regione in occasione della visita fatta all’hub vaccinale per le terze dosi riaperto a Moncalieri, l’avvio dell’inoculazione della dose aggiuntiva per i sanitari è stato anticipato dal generale Figliuolo in tutta Italia su richiesta esplicita del Piemonte, che riteneva fondamentale poter garantire la sicurezza di coloro che dall’inizio dell’epidemia lavorano infaticabilmente e sono i più esposti al rischio di contrarre il virus. Sono 155.000 coloro che hanno già completato il ciclo. I primi a ricevere la dose aggiuntiva, come prevede la circolare ministeriale, saranno il personale con più di 60 anni o affetto da patologie concomitanti tali da renderli vulnerabili a forme gravi di Covid o con elevato livello di esposizione all’infezione.