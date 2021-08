Furto nel negozio di alimentari, 5 denunce

Fanno incetta di alimenti e bevande alcoliche, derubando un negozio di Fontanetto Po, ma vengono sorpresi con le mani nel sacco e denunciati. I carabinieri della stazione di Trino hanno denunciato in stato di libertà 5 giovani per furto aggravato in concorso.

Verso l'una dell’altra notte, giungeva alla Centrale Operativa di Vercelli una richiesta di intervento da parte di un cittadino di Fontanetto Po che segnalava la presenza di un furgone sulla strada vicino alla propria abitazione dal quale aveva notato uscire alcuni giovani che si erano poi intodotti in un negozio di alimentari.

All'arrivo, i carabinieri hanno sorpreso 5 giovani di cui 3 italiani residenti nelle province di Monza-Brianza, Brindisi e Torino, e due stranieri, uno spagnolo e un francese. I ragazzi apparivano trasandati nell’aspetto, come se fossero in giro per l’Italia da diversi giorni e in loro possesso si rinvenivano diversi generi alimentari (frutta, carne, liquori e bevande).

Dal sopralluogo eseguito presso l’adiacente negozio di alimentari si accertava che nel retro vi era una finestra aperta dalla quale i 5 malfattori erano entrati per asportare, con il favore delle tenebre, tutti gli alimenti. I 5 sono stati accompagnati in caserma e deferiti per furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica di Vercelli.

La refurtiva del valore di circa 200 euro è stata restituita al proprietario del negozio, che ha poi formalizzato la denuncia.