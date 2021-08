Gattinara: Baglione lancia la candidatura a sindaco di Maria Vittoria Casazza

Una candidata sindaco per la successione a Daniele Baglione: dopo due mandati alla guida della città, è lo stesso primo cittadino uscente a presentare, nel corso di una diretta video che si è conclusa da pochi minuti, la persona scelta dal suo gruppo per la sfida di ottobre.

Si tratta di Maria Vittoria Casazza, 70enne, oggi pensionata ma per moltissimi anni alla guida del negozio Registri Buffetti di corso Garibaldi e, da 10 anni, consigliere comunale nella lista maggioranza.

«Vittoria in questi anni è stata una presenza importante nella mia attività di sindaco – ha detto Baglione -: è spesso rimasta dietro le quinte ma ha sempre dato consigli preziosi e saggi, accompagnandoli con un sorriso che è una dote essenziale per un futuro sindaco. Quando le abbiamo chiesto di mettersi a disposizione della città per guidare la nostra lista, ha accettato con emozione e con spirito di servizio. E di questo le sono grata: io le sarò accanto perché, come sempre abbiamo detto, “Uniti si vince”».

Un po' emozionata all'esordio, la candidata sindaco si è detta «felice di questa sfida che affronterò con l'appoggio di Daniele e della lista che, via via, presenteremo. Gattinara è la mia città; qui ho lavorato e vissuto e ho i miei affetti e oggi il mio obiettivo è far sì che la nostra Gattinara diventi un luogo ancora più bello in cui vivere. Un impegno che prendo verso tutti i cittadini e soprattutto verso i più giovani, come il mio nipotino di sei anni e tutti i bambini come lui».

Con l'annuncio dato domenica sera da Baglione, la campagna elettorale gattinarese entra nel vivo. I candidati sindaco in corsa sono parecchi.

Da tempo è già al lavoro la lista di ispirazione renziana "TuttiXGattinara", guidata da Diego Costanzo e, da qualche giorno, si è ufficializzata un'altra lista civica di ispirazione moderata, guidata da Mariella Goldin, alla quale ha già dato il proprio appoggio uno storico esponente delle amministrazioni comunali di centro destra degli ultimi vent'anni, il consigliere comunale Francesco Patriarca.

In corsa sono attese altre due liste: quella dei Comunisti per Gattinara di Luigi Zanetta e quella di centro sinistra. Al momento, sulla scena si è affacciato il gruppo civico “La svolta”, al quale hanno aderito, tra gli altri Laura Filiberti, Alberto Agosti, Iolanda Russo e Simone Stefan ma che non ha ancora ufficializzato il proprio candidato sindaco.