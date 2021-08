Dopo l'incidente rifiuta l'alcoltest: conducente nei guai

Incidente stradale sulla Statale 142 Biellese tra Brusnengo e Masserano, procedono i Carabinieri. Verso le 19.30 di ieri, due auto condotte rispettivamente da una 65enne e un 35enne, entrambi residenti in zona, sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale. Gli automobilisti non hanno riportato traumi e non hanno avuto necessità di ricorrere a cure mediche.

Sul posto hanno operato i Carabinieri della stazione di Masserano, intervenuti immediatamente dopo il sinistro, poi coadiuvati dai colleghi del Norm di Cossato, che hanno regolato il traffico automobilistico ed effettuato in sicurezza i rilievi planimetrici finalizzati a stabilire la dinamica del fatto.

Dal momento che il conducente si è rifiutato di sottoporsi al test etilometrico, gli operanti gli hanno ritirato la patente. Per la stessa ragione il mezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e l’uomo sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria. Qualche disagio per i veicoli in transito.