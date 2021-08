Zone blu sospese per due settimane

Come tutti gli anni, con il mese di agosto arrivano anche i giorni di sospensione delle zone blu.

A partire da oggi, lunedì 9 agosto, si potrà parcheggiare liberamente in piazza del Municipio, via Gioberti, piazza Massimo d'Azeglio, corso Libertà, nella zona del Tribunale, in viale Garibaldi, piazza Paietta, in corso Abbiate e nelle altre aree in cui sono previste soste a pagamento fino al prossimo 21 agosto, in concomitanza con il periodo in cui la maggior parte degli uffici del centro sono chiusi e quando anche molte persone possono godersi alcuni giorni di ferie.

I parcometri verranno riattivati lunedì 23 agosto.