Tampona tre auto in sosta: alcoltest positivo e denuncia

Perde il controllo della propria auto, centra tre vetture parcheggiate e finisce la serata con una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Sfilza di guai per un 33enne fermato, la notte scorsa, a Piode dalla Polizia stradale del distaccamento di Varallo: l'uomo, che per fortuna non ha riportato conseguenze nell'incidente, è stato sottoposto all'etilometro e trovato con un tasso alcolico superiore al limite consentito. Nei suoi confronti è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.