Lucio Parente, nuovo Prefetto di Vercelli

Il prefetto Francesco Garsia lascia di Vercelli per assumere il medesimo incaricato nella vicina Novara. Cuneese, 58 anni, Garsia era arrivato a Vercelli nell'autunno del 2019 e si è trovato a rappresentare le istituzioni dello Stato per tutta la prima ondata dalla pandemia, in uno dei momenti più difficili del dopoguerra.

Contestualmente alla nomina di Garsia a Prefetto di Novata, il Consiglio del Ministeri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha nominato come prefetto di Vercelli il dottor Lucio Parente, 61 anni, attualmente in servizio a Torino con l'incarico di vice prefetto vicario.

A entrambi i migliori auguri di buon lavoro.