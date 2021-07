Danni ai Cappuccini del 7 luglio: una interrogazione

Danni del 7 luglio al quartiere Cappuccini, una interrogazione.

“A seguito di un sopralluogo effettuato la scorsa settimana del Partito Democratico nel rione Cappuccini, abbiamo raccolto alcune istanze e messo in campo alcune proposte” spiega il capogruppo del Pd in consiglio comunale Alberto Fragapane.

Ecco l'interrogazione.

Lo scorso 7 luglio il territorio del vercellese è stato colpito da fenomeni meteorologici estremi, che hanno comportato danni ingenti alle abitazioni, in particolare nel quartiere Cappuccini.

Questi fenomeni hanno in alcuni casi comportato la fuoriuscita di lastre, tettoie e macerie in eternit, il cui trasporto per lo smaltimento comporta una spesa ulteriore alle persone coinvolte.