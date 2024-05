Interviste ai candidati/6: Massimo Simion (Forza Italia)

Prima domanda. Perché ha deciso di candidarsi?

Ho deciso di ricandidarmi in Forza Italia, nel centrodestra unito, perché è un partito di centro moderato. La mia specializzazione è la programmazione di bilancio degli enti locali e, in questo momento, sto seguendo le attività di una quarantina di enti Italia. È utile mettersi al servizio di una comunità, per dare un contributo competente finalizzato alla sana gestione dell’ente.

La seconda. Si presenti agli elettori. Lavoro e hobby. Eventuale passato politico.

Sono un libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Revisori Contabili degli Enti Locali e nell’elenco nazionale degli Organismi Indipendente di Valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica. Da quando andavo all’asilo sono un tifoso della Juventus. Mi sono iscritto al movimento di Forza Italia a metà degli novanta.

Sono stato 10 anni assessore al bilancio e patrimonio del Comune di Santhià. Ho ricoperto dal 2002 l’incarico di Assessore della Provincia di Vercelli per Forza Italia. Sono stato eletto in Consiglio comunale a Vercelli nel 2004 e nel collegio n.4 di Vercelli in Consiglio Provinciale nel 2007 nelle liste di Forza Italia. Ho ricoperto l’incarico di Assessore della Provincia di Vercelli dal 2007. Nel 2019 sono stato eletto da indipendente nella lista della Lega e sto ricoprendo l’incarico di Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici

Chi, a suo avviso, in passato, da quanto ricorda, è stato un buon sindaco a Vercelli?

Corsaro, 2004/2009.

Per la pubblicazione di questa intervista occorre pagare pegno. Bisogna rispondere a questa domanda (pena la non pubblicazione). Chi voterebbe come sindaco se non ci fosse la sua lista?

È una domanda senza risposta per un comune superiore ai 15.000 abitanti, vale a dire con il sistema elettorale a doppio turno. Sarebbe un’elezione senza la presenza del centrodestra unito.

Infine. Un appello al voto per la sua lista in una frase.

Crocia Forza Italia: il voto utile e rassicurante.