Notte degli Europei: danni al monumento a Cavour

E' stato il monumento a Cavour a fare le spese dell'esultanza dei tifosi vercellesi per la vittoria dell'Italia agli Europei. Gradinata e monumento sono stati invasi dai tifosi già al gol di Bonucci e una parte della statua dello scultore Ercole Villa ha ceduto, probabilmente dopo che qualcuno vi si è appeso per tentare la scalata alla sagoma del Conte.

A finire a terra, è stata una cornucopia che si trova nella parte posteriore del monumento: i frammenti caduti a terra sono stati recuperati a tarda notte da un tecnico del Comune in vista del restauro.

Intanto, con l'aiuto delle video camere presenti nella zona sono in corso accertamenti per individuare i responsabili del danneggiamento.

Momenti di tensione anche in piazza Pajetta, dove è stato necessario far intervenire il 118 per soccorrere una persona che si era sentita male e che è poi stata portata al Pronto Soccorso per accertamenti.