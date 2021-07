Fuori strada a Oldenico: aggiornamenti - FOTO

Non ha riportato conseguenze serie il conducente del furgoncino della Sellmat uscito di strada alle porte di Oldenico.

Soccorso dai Vigili del Fuoco e visitato dal personale del 118, l'autista è apparso in buone condizioni e ha rifiutato il ricovero in ospedale: i carabinieri di Buronzo sono al lavoro per gli accertamenti dei caso mentre il personale del Comando provinciale di viale Aeronautica è al lavoro per la messa in sicurezza della zona. L'incidente, autonomo, è avvenuto sulla sp 594, in direzione Gattinara, subito dopo la curva in uscita dall'abitato di Oldenico.