Schianto tra due auto a Palestro: 4 feriti, tra cui una donna incinta

Saranno gli agenti della Polizia stradale a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 16 di lunedì, lungo la provinciale 596 nel territorio comunale di Palestro.

In un frontale tra due auto sono rimaste coinvolte tre persone un ragazzo 25enne, due donne di 33 anni e un 66enne. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso proveniente da Milano, coadiuvati dai Vigili del fuoco.

Le persone coinvolte nell'incidente sono state liberate dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportate poi in diversi ospedali per i controlli e le cure del caso.

Una delle donne ferite, in stato di gravidanza, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Maggiore di Novara, mentre per uno dei passeggeri si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al San Matteo di Pavia sempre in codice giallo.