Incendio al Sant'Andrea - Video e foto

Tre mezzi dei Vigili del Fuoco, tra cui l'autoscala, un'ambulanza, la Polizia, i Carabinieri e tanta gente sul prato di via Brighinzio, dietro la Basilica di Sant'Andrea. Sta uscendo fumo dalla finestra della sacrestia, i Vigili del Fuoco stanno per entrare.

(Qualcuno dice - ma è da verificare - che ci sono delle suore bloccate)

Sta arrivando il sindaco Andrea Corsaro che entra subito nella zona del chiostro, i Vigili del Fuoco stanno delimitando l'area.

ORE 22,34: i Vigili del Fuoco, con l'autoscala posizionata al secondo piano, hanno prelevato una suora. La donna, piuttosto anziana, comunque sta bene e, una volta a terra, si sta allontanando a piedi dopo aver ricevuto le cure del personale del 118.

Sembra che i Vigili del fuoco debbano far evacuare altre persone.

ORE 22,39: evacuate altre due donne.

Sono arrivati il vescovo, monsignor Marco Arnolgo, e monsignor Mario Allolio, rettore della basilica; le operazioni stanno continuando.

Ore 22,47: mentre il rogo appare ormai sotto controllo, si chiarisce la dinamica. L'incendio si è sviluppato in sacrestia. Sembra che abbiano preso fuoco dei paramenti, prima, e le porte in legno, poi. Il fumo, successivamente, ha raggiunto le abitazioni delle suore. Alcune sono uscite subite, le altre hanno atteso i soccorsi.

All'interno, ora, non c'è più nessuno.

Sembra che non ci siano danni per il crocefisso del 1300 che sta per essere spostato e messo in sicurezza, e neppure per la Basilica, sacrestia a parte. Sopralluoghi e conta dei danni proseguiranno ancora per qualche ora.