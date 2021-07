Il video dell'evacuazione delle ultime suore

Sono state evacuate e, per questa notte dormiranno lontano dalla loro casa le 10 suore della Fraternità della Trasfigurazione che vivono, abitualmente nella parte conventuale della basilica.

Sono state loro a dare l'allarme, quando hanno visto il fumo salire lungo la tromba delle scale.

Nessuna delle sorelle ha riportato conseguenze a causa dell'incendio e, anzi, è stato proprio grazie all'allarme tempestivo e al racconto dettagliato di quanto stava avvenendo che la situazione è stata circoscritta rapidamente.

Nella sala della sacrestia, dalla quale il rogo è partito, a incendio spento la temperatura era comunque intorno al 65° e dunque è stato necessario far abbassare la temperatura per poter mettere in sicurezza quanto contenuto nella sala.

La valutazione dei danni è ancora in corso, nella giornata di mercoledì verrà deciso se le messe continueranno e essere celebrate regolarmente.