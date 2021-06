Asl, primo atto della nuova manager: Gabriele Giarola nominato direttore amministrativo

Ha preso servizio nel pomeriggio, la nuova manager dell'Asl Eva Colombo e, immediatamente, ha nominato il nuovo direttore amministrativo: si tratta di Gabriele Giarola, fontanettese, in arrivo dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara, dove ha svolto l'incarico di dirigente amministrativo della struttura complessa Gestione Risorse Umane.

Classe 1969, laurea in Scienze Politiche e master universitario in Managment e Tecnologie Universitarie, Giarola subentra a Liliana Mele, da ieri in pensione (e il cui mandato, in ogni caso sarebbe scaduto con la partenza di Angelo Penna. Tra i primi a fare gli auguri di buon lavoro alla nuova direzione aziendale c'è il parlamentare Paolo Tiramani: «Buon lavoro ad Eva Colombo, neo direttore Generale dell'Asl Vercelli che ha iniziato oggi il suo mandato - scrive Tiramani - Complimenti anche al neo direttore amministrativo Gabriele Giarola, un vercellese che dopo tanti anni fuori sede torna a casa per portare la sua esperienza nella nostra azienda locale».

Dal canto suo è lo stesso Giarola a salutare amici e colleghi «Il 24 giugno sarebbero stati 30 anni giusti giusti... quindi è corretto provare una nuova esperienza. Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi 6 lustri al Maggiore, ho trovato persone straordinarie che questo ultimo anno ha reso ancora più speciali. Quindi grazie a tutti e arrivederci».