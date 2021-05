Nelle loro passeggiate di esplorazione della città si sono infilati nel vano scala di un palazzo del centro storico. Creando comprensibile curiosità e un po' di scompiglio.

Avventura a lieto fine per una papera e per i suoi otto pulcini: una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli ha recuperato, nella tarda mattina di mercoledì, tutta la famigliola, liberando poi gli animali in un corso d'acqua cittadino.