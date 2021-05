Vaccinazioni: l'Asl Vercelli supera quota 80mila e apre il nuovo hub di Serravalle

L'Asl di Vercelli raggiunge le 80.000 dosi di vaccino somministrate, e, grazie ad Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia di Vercelli, inaugura il nuovo centro vaccinale di Serravalle che darà un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale. Dopo l'hub del Globo e, in settimana, il punto vaccini di Romagnano Sesia, sabato mattina è entrato in funzione anche la nuova grande struttura realizzata al boowling di Serravalle, grazie alla collaborazione tra Biver Banca, Comune di Serravalle Sesia, Comune di Borgosesia e i gestori della struttura, che hanno messo a disposizione un capannone di circa 800 metri quadrati.