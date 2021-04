Il ricordo: «Addio Franco, meccanico dell'Amatori dei tempi d'oro»

Gentile direttore,

invio queste poche righe per rendere merito alla memoria di un vecchio appassionato e collaboratore ai tempi d'oro dell'hockey vercellese e, in particolare, dell'Amatori Vercelli, scomparso per un improvviso malore. Parlo del meccanico Franco Del Negro, colto da improvviso malore nei giorni scorsi.

Mi piace ricordarlo con i suoi inimitabili baffoni e il sorriso; con la sua aria severa ma giusta sempre pronto a sistemare i pattini dei ragazzi e a darsi il cambio con il mitico Mina, in questa sua importante opera.