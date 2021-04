Messe di Pasqua: gli orari delle funzioni nelle chiese cittadine

Non è blindata come nel 2020 ma anche quest'anno la Pasqua vercellese ha dovuto rinunciare a molti dei suoi appuntamenti, primo tra tutti la Processione delle Macchine - rivissuta attraverso i canali social grazie a una bella serie videoservizi dedicati alla storia delle confraternite e dei gruppi statuari che animano la storica processione.

Ma, diversamente dallo scorso anno, una parte delle funzioni religiose può essere vissuta in presenza, con le consuete limitazioni collegate alle capienze di ciascuna chiesa cittadina. Tra queste anche l'amatissima funzione della Messa dell’alba in cattedrale con lo scoprimento del Crocifisso d’argento dell’anno Mille. Viste le limitazioni legate agli accessi in chiesa, la tradizionale celebrazione, presieduta dall'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo, viene trasmessa in diretta su Sant'Eusebio Channel, il canale YouTube attivato dalla diocesi proprio con l'inizio della pandemia.

Per le altre funzioni delle parrocchie cittadine, invece, ecco gli orari delle veglie del sabato santo e delle messe di Pasqua (PER INGRANDIRE CLICCARE SULLA FOTO SOTTO).