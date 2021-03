Rolando, Della Morte, Comi e Costantino: Pro Vercelli con il 4-4-2?

Pro Vercelli con un nuovo modulo? Dall'elenco dei giocatori che Modesto ha deciso di schierare oggi contro il Livorno, pare possibile che la squadra si schieri con un 4-4-2

In porta Saro. Masi e Auriletto difensori centrali. Clemente terzino destro e Iezzi a sinistra. Sulle corsie esterne Della Morte e Rolando (che quindi dovranno anche coprire). A centrocampo Awa ed Emmanuello. Davanti Comi e Costantino.



Altra ipotesi: 4-2-3-1. Con Awua ed Emmanuello in mediana, mentre davanti, alle spalle di Costantino, potrebbero agire Rolando, Della Morte e Comi come centravanti arretrato.

Insomma, una squadra a trazione fortemente anteriore con Della Morte, Rolando, Comi e Costantino.

Ricapitolando.

Saro; Clemente, Masi, Auriletto, Iezzi; Rolando, Awua, Emmanuello, Della Morte; Comi, Costantino.