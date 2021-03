San Genuario: a fuoco sterpaglie e un canneto

Ancora un incendio di sterpaglia, il secondo in meno di una settimana, nell'area di San Genuario. Intorno alle 16 la squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando Provinciale di Vercelli, è intervenuta nella zona della ex torbiera, per un incendio che, spinto dal vento, si era molto ampliato, coinvolgendo un canneto e una zona con rovi.

Il personale Vigilfuoco intervento ha inizialmente arginato l’espandersi delle fiamme e in un secondo momento provveduto allo spegnimento dei focolai rimanenti.

Indispensabile per l’approvvigionamento idrico è risultata una pozza di acqua sorgiva grazie alla quale, mediante l’impiego di un’elettropompa, è stata garantita l’acqua necessaria al completamento delle operazioni.

L'operazione di bonifica della zona è proseguita fino intorno alle 19.