Le pagelle della Pro (con l'Alessandria)

SARO: 8

Rigore parato e gara impeccabile.

HRISTOV: 5,5

Un po' affaticato (e in effetti non è al meglio).

MASI: 6

Nemmeno lui è in formissima, disputa comunque una buona gara.

AURILETTO: 5,5

In difficoltà contro le folate offensive dei grigi (ma nel primo tempo, eccetto Rolando, Gatto e Saro, tutta la squadra era imballata).

IEZZI: 5,5

Dopo tante gare giocate a ottimi livelli una serata di pausa (che non ci voleva). Anche in marcatura (che è la sua specialità)

NILSEN: 5,5

Gioca come sempre, da Nielsen, solo che nel primo tempo un po' tutta la squadra affonda. Poi l'autorete: succede.

AWUA: 6,5

Primo tempo da dimenticare, il migliore dei bianchi, invece, nella ripresa. Era ovunque.

GATTO: 6

Buoni spunti, specialmente all'inizio (buona l'intesa con Rolando). Uno di quelli che ha sentito meno la tensione.

ROLANDO: 6

Parte bene, ma bene tanto. La fascia destra d'attacco era sua. Poi è un po' scomparso.

ZERBIN: 5,5

Un paio di azioni con il turbo, ma ci ha abituati a ben altro. L'attaccante devastante visto contro la Juventus e in tante giornate, insomma, si è un po' perso.

COSTANTINO: 6

Lotta, ma ha poche palle giocabile. Calciatore di carattere, comunque, che non molla mai.

EMMANUELLO: 6

Con lui in campo c'è un pizzico di fantasia in più e (anche) una bordata.

COMI: 6

Buon apporto in fase offensiva. Non male in coppia con Costantino.

DELLA MORTE: 6,5

Ha birra in corpo e personalità.

CLEMENTE: 6,5

Buon apporto sulla fascia (sembra aver recuperato la forma)

MODESTO: 6,5

Che una squadra giovane possa sentire il peso della classifica e di una partita di cartello (alle 21, con la Rai) ci sta. C'è anche un dato di fatto: quando giocano contro la Pro Vercelli le squadre avversarie si dannano l'anima (si vedano Como, Juventus U23, Renate). E comunque: anche uno scivolone dopo 15 gare senza sconfitte ci sta. Anche se brucia (e sicuramente a Modesto brucia).