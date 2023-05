Alla vercellese Vania Mento il premio “Women for culture and peace"

E' stato attribuito alla vercellese Vania Mento, presidente dell'associazione "La voce di una è la voce di tutti" il premio “Women for culture and peace", ideato dalla scrittrice e poetessa aullese Marina Pratici, per dare un riconoscimento a donne la cui personalità spicca in ambito accademico, sociale e culturale a livello mondiale, impegnate attivamente nel promuovere azioni concrete di pace e cultura.

Sabato 29 aprile la sala consiliare Sandro Pertini nel Comune di 𝐀𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚 (La Spezia) ha ospitato la cerimonia incontrando 𝐕𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐨 e la vice presidente 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐀𝐬𝐭𝐨𝐥𝐟𝐢: un'occasione per conoscere e diffondere le attività che l'associazione porta avanti con impegno e tenacia a tutela delle donne affette da endometriosi e dei diritti che, troppo spesso, vengono loro negati.

Lo scorso 15 marzo proprio la vercellese ha illustrato, nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, una proposta di legge sull’endometriosi. Insieme alla vicepresidente Alessia Astolfi e alle quattro infermiere del Comitato tecnico scientifico, Mento ha curato il testo della legge “Delega al Governo per l’adozione di disposizioni concernenti la diagnosi precoce e la cura dell’endometriosi e agevolazioni in favore delle persone che ne sono affette”.