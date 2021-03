Con il Fai alla scoperta degli affreschi del monastero di Santa Chiara a Milano

Un visita virtuale alla mostra “Storie della Passione. Gli affreschi del monastero di Santa Chiara a Milano” per ammirare - in collegamento con il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano - un ciclo di 11 affreschi quattrocenteschi dedicati alle Storie della Passione che vengono esposti al pubblico per la prima volta con approfondimenti sulla proposta di ricostruzione dello stesso nonché con un’ ipotesi sull’originaria collocazione all’ interno della chiesa claustrale.

L'appuntamento è per sabato 27 marzo alle ore 17.30, e viene proposto dalla delegazione FAI di Vercelli e dal Gruppo Giovani FAI Vercelli.

«Si tratta di una prima fase di un lavoro, sulla quale gli studi sono ancora in corso - spiega la capo-delegazione FAI di Vercelli, Paoletta Picco - e ci è sembrato che la visita virtuale a una mostra inedita su di un tema religioso fosse un buon modo per augurare agli iscritti di Vercelli e Provincia una buona Pasqua in attesa di poter ripartire con le attività all'aperto».

Al ciclo di affreschi oggetto della mostra si aggiungono poi anche altri due affreschi raffiguranti Santa Chiara con le Vergini e la Madonna col Bambino e angeli, sempre dallo stesso complesso monastico.

