Ubriaco, entra in un negozio e minaccia la titolare

«Un paio d'anni fa mi voleva accoltellare; poi lo avevamo trovato a girare nudo per strada, dopo aveva dato fuoco alla sua casa Atc... Questa volta è entrato in un negozio ubriaco, minacciando la titolare». La denuncia arriva attraverso i social ed è del sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani che ha raccolto la segnalazione di una commerciante comprensibilmente preoccupata per l'accaduto.

«In passato ha aggredito un vigile, ha aggredito un'assistente sociale rincorrendola dopo l'orario di lavoro - ricorda il sindaco - ha rovesciato sabato i vasi davanti al comune, da anni ha rotto cose, minacciato persone, spaventato anziani, mamme e bambine, rubato ogni cosa che si potesse rubare, dormendo qua e là...».

Una serie di comportamenti antisociali rispetto ai quali non è stato possibile intervenire in alcun modo. «Più volte è stato arrestato - aggiunge Tiramani - ma alla fine è sempre stato rimesso in libertà e anche il decreto di espulsione che avevo ottenuto è poi stato revocato per motivi religiosi. La mia domanda è molto semplice: deve scapparci il morto perché qualcuno competente prenda un provvedimento?».