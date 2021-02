Sicurezza e riqualificazione energetica delle scuole: i nuovi cantieri del Comune

Sicurezza e riqualificazione energetica. Nell'ambito dell'edilizia scolastica, sono questi gli obiettivi sui quali l'amministrazione comunale ha lavorato negli scorsi mesi, portando a termine, ma anche programmandone di nuovi, una serie di interventi sulle scuole cittadine.

«In questi mesi - spiega l'assessore Patrizia Evangelisti, che ha delega all'Edilizia scolastica - sono stati eseguiti interventi che hanno interessato il rifacimento di coperture, la sostituzione di serramenti, la prevenzione incendi e la verifica dei solai, quest’ultima importantissima perché è fondamentale garantire ai nostri figli scuole il più sicure possibile. In particolare - continua Evangelisti - sono terminati i lavori di rifacimento del manto di copertura in tegole e rifacimento serramenti esterni alla scuola primaria Carducci di via Trento e gli interventi di carattere edile e impiantistico ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e adeguamento centrale termica al plesso Gozzano-Castelli».

Con i fondi covid, in estate, erano anche stati adattati alcuni spazi per aumentare la capienza delle aule e rendere più agevole il distanziamento tra gli alunni.

Complessivamente tutti questi interventi hanno richiesto un impegno di circa 744mila euro.

«Tra i prossimi interventi programmati - aggiunge Evangelisti - ricorso il proseguimento dell’attività di adeguamento prevenzione incendi che interesserà gli istituti Pertini, Ferraris, Rodari e Avogadro. Compatibilmente al trasferimento di risorse da parte del Miur, inoltre, saranno avviati nuovi cantieri alle scuole Bertinetti, Verga e Regina Pacis per adeguamenti strutturali e interventi di efficientamento energetico e nuove opere, quali l’isolamento termico dell'involucro esterno, la sostituzione dei serramenti esterni e interventi di carattere impiantistico».