In servizio il nuovo Questore Maurizio Di Domenico

Ha preso servizio lunedì 1 febbraio il nuovo questore della Provincia di Vercelli, Maurizio Di Domenico. Salernitano, classe 1962, Di Domenico è laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione legale: in Polizia dal 1989, viene assegnato nell’agosto del 1990 alla Questura di Siena con il grado di vice commissario.



Nella città toscana ricopre diversi incarichi tra i quali dirigente dell’Ufficio del Personale, dirigente Digos e, per 14 anni, dirigente della Squadra Mobile, incarico nel quale ottiene importanti risultati nel campo della lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti e dei sequestri di persona.

Dal 2005 al 2008 ricopre l’incarico di Capo di Gabinetto poi, nel 2008, dopo la promozione a Primo Dirigente, viene assegnato alla Questura di Prato dove ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione e la Divisione Anticrimine.



Dal 2009 assume la direzione del Commissariato di Empoli, dove gestisce significativi servizi di ordine pubblico anche nel capoluogo regionale di Firenze. Nel 2014 è nominato vicario del Questore di Siena, incarico ricoperto fino al 2017, per poi svolgere analoghe funzioni nella sede di Prato dal 2017 al 2019, quando ha assunto le funzioni di vicario del Questore di Genova.

Nel corso della sua carriera il nuovo questore di Vercelli ha frequentato numerosi corsi in materia di lotta alla criminalità organizzata e si è occupato dell’organizzazione degli Uffici Stampa delle Questure e della gestione dell’ordine pubblico.

Nella giornata di oggi, intanto, l'ex Questore Sergio Molino ha preso servizio nella sua nuova sede, Alessandria.