Viveva a New York, ma il cuore era rimasto a Vercelli: ricordo di Davide Buzzi

Ho pensato a lungo se pubblicare questa notizia che risale a dicembre e che è incompleta. Ma poi mi sono detto che a lui, a Davide, avrebbe fatto piacere.(rb)

Viveva a New York, ma aveva Vercelli nel cuore ed era una persona dolce. Un giovane uomo che ora non c'è più. Su facebook, con ritardo (perché facebook è una cosa strana, una sovrapposizione folle di parole e messaggi eccetera) ho letto della sua morte, che risale a dicembre. E io non lo sapevo. Si chiamava Davide Buzzi. Nella sua bacheca si possono leggere alcuni messaggi di amici vercellesi.

Il 7 dicembre sulla pagina facebook del Liceo Classico si leggeva: Abbiamo ricevuto notizia della scomparsa di Davide Buzzi, brillante manager a New York, studente del Liceo Classico “Lagrangia” di Vercelli negli anni ‘90. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze.

Ho conosciuto Davide quando dirigevo La Sesia. Mi scrisse, mi propose una lettera che pubblicai. Era il 2012. Da allora ci siamo sentiti spesso e incontrati, anche, durante una sua visita a Vercelli.

Parlando di libri, giorno mi scrisse: Voglio che mia figlia un giorno sappia cosa ho letto.

L'ultimo nostro scambio di messaggi risale al 19 agosto. Nessun cenno alla vita condizionata dal Covid, a malesseri. Quando leggevo i suoi messaggi avevo la sensazione che sorridesse.

Il suo amore per la città è testimoniata da queste parole. Il 16 giugno 2016 mi scrisse:

È dalle cinque di questa mattina che leggo... La città fuori silenziosa e splendida come solo Vercelli può esserlo, e io nel letto dei miei genitori ma con mia figlia che dorme. Non potrei chiedere di più.

Non ci scriveremo più Davide. Riposa in pace.