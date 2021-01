Fuga di gas: chiuse via Lagrangia e via Lullo - FOTO

Via Lagrangia e via Lullo sono chiuse al traffico, dalle 12,30 circa di venerdì, per una fuga di gas. Sul posto sono al lavoro i mezzi dei Vigili del Fuoco che stanno svolgendo i controlli del caso, mentre gli agenti della Polizia locale impediscono l'accesso alle strade e regolano la viabilità della zona. L'intervento è tuttora in corso e occorrerà probabilmente attendere anche un intervento tecnico per riparare il guasto.