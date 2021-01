Festa in casa (con schiamazzi): 14 multe per violazione delle norme anti Covid

Si erano ritrovati a casa di un amico per far festa: violando le norme anti assembramento e, per di più, facendo schiamazzi tali da spingere i vicini a chiedere l'intervento della centrale operativa della Questura per porre fine al disturbo della quiete pubblica.

Quando le Volanti della Questura sono intervenute nell'appartamento di un condominio in città hanno trovato 14 persone, tutte di origine camerunense e residenti a Vercelli che, inizialmente, si sono mostrate insofferenti alla richiesta di fornire i documenti di identità. Nonostante le iniziali resistenze, i poliziotti alla fine sono riusciti a identificare tutti, sanzionandoli per la violazione della normativa di contrasto alla diffusione del Covid.

A giustificazione del raduno, il padrone di casa ha detto di aver voluto organizzare una riunione tra amici che non si vedevano da tempo: scusa non sufficiente, tuttavia. I presenti sono stati tutti sanzionati e poi rispediti alle rispettive abitazioni.