Addio Ambra, mamma di soli 31 anni

Questo 2020 terribile si porta via ancora una giovane vita: nella serata di mercoledì è morta Ambra Mauratelli, vercellese di soli 31 anni. La giovane donna, mamma di una bimba, era ricoverata all'Hospice di Gattinara, per l'aggravarsi di una malattia che stava affrontando con coraggio da tempo e che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Moltissime le persone colpite da questa terribile tragedia e che ricordano la giovane per il suo sorriso, la gentilezza, la determinazione nell'affrontare una prova durissima.

«La tua forza e determinazione sarà sempre al nostro fianco in battaglia, così come il tuo sorriso nei momenti felici», è uno dei tanti ricordi lasciati in queste ore sui social.

Ambra Mauratelli aveva studiato al Cavour di Vercelli e aveva praticato arti marziali: lascia il compagno, la sua piccola Viola, i genitori.