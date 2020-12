"La Bella Addormentata", in diretta streaming per i bambini di Vercelli

Appuntamento con un classico delle fiabe, giovedì, in diretta streaming sul canale Youtube "Piacere Vercelli": alle 10 è in programma la lettura animata de "La Bella Addormentata nel Bosco". Lo spettacolo di lettura animata, rivolto in particolar modo a bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria, viene messo in scena dalla Compagnia teatrale “Lo Stregatto”. L’appuntamento è giovedì 17 dicembre a partire dalle ore 10,30, in collegamento streaming sul canale “Youtube” “Piacere Vercelli”.

Sarà una lettura piena di sorprese, anche per chi conosce bene la storia. «Proponiamo una versione non consueta della fiaba – spiega l’assessore Gianna Baucero – con un’ambientazione diversa e curiosa che fa cenno ad Arca, alla Vercelli medievale, e anche a una rana non troppo buona…».

Uno spettacolo costruito ad hoc e inedito, dunque: una rivisitazione della nota ed amatissima fiaba, che terrà conto del luogo in cui viene recitata e del periodo storico in corso. «E’ un augurio di serenità, nell’attesa che ci sia un risveglio da questo momento impegnativo e difficile, così come accade nella fiaba – spiega l’assessore Baucero – sperando che la vita possa tornare presto alla normalità».