Rolando e Zerbin: la coppia delle meraviglie commenta il successo di Como.

«Non era una partita facile. Pochi faranno punti a Como, ma noi abbiamo imposto il nostro gioco« dice Mattia Rolando.

Che ha realizzato il sesto centro stagionale (su 9 partite).

«Ma io Zerbin e Comi siamo favoriti dal nostro gioco, insomma il merito è di tutta la squadra.»

«Sapevamo che non sarebbe stato facile, il Como è una squadra allestita per salire, poche squadre faranno punti su questo campo» commenta Zerbin.

Che ha una dedica da fare. «Quando segnai il primo gol la mia ragazza mi rimproverò. Lo hai dedicato a tutti, ma non a me. Ecco, il gol di oggi è una dedica tutta per lei.»