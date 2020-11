Don Ettore Esposito nuovo pastore di San Paolo

Don Ettore Esposito continuerà a occuparsi della parrocchia di San Paolo, rimasta senza parroco dopo la morto di don Osvaldo Carlino. Lo ha stabilito l'arcivescovo che ha diffuso in tal senso una nota in cui si precisa che "volendo provvedere immediatamente e stabilmente alla cura pastorale dei fedeli, la parrocchia dei Santi Tommaso e Teonesto in San Paolo di Vercelli, nell’ambito della Comunità Pastorale di Vercelli Centro, è affidata al reverendo sacerdote monsignor Ettore Esposito, Cancelliere Arcivescovile e Vicario Giudiziale".

Don Esposito, già da qualche mese, si sta occupando delle attività parrocchiali in San Paolo e ha coordinato il periodo autunnale di celebrazione dei sacramenti rinviati la scorsa estate.