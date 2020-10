Formazione tipo contro la JuventusU23

Modesto contro la JuventusU23 schiera un undici prevedibile, con Iezzi ancora in panchina.

Quindi. Davanti a Saro, il terzetto difensivo è composto da Hristov, Masi e De Marino. A centrocampo, Nielsen ed Emmanuello in mediana, Bruzzaniti in fascia destra, Blaze in quella mancina. Davanti, Rolando rifinitore, Zerbin sul centrosinistra, Comi punta centrale.

A circa 40 minuti dal fischio d'inizio il pubblico presente sembra poco, per questa partita con il tifo. Si parla di 200 spettatori... ma la voce non è stata confermata