Gravi allagamenti a Balocco; la Sesia sfiora i ponti: l'elenco delle strade chiuse al traffico

Ecco l'elenco delle strade chiuse al traffico in provincia di Vercelli, aggiornato alle 10.

In città c'è grande preoccupazione per la situazione al rione Cappuccini, dove, poco fa c'è stato un sopralluogo della Protezione civile e dell'amministrazione comunale. Anche se adesso non piove, la piena non è ancora passata. Dunq

-SP 9 della Val Mastallone chiusa dal ponte di Cervarolo per crollo di un muro località Molino, nel tratto Saliceto-Ferrera e crollo del sedime stradale in località Piano delle Fate;