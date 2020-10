Trino, al via la riqualificazione dell'area ex Ovest Sesia

Sono partiti i lavori per il nuovo parcheggio di via Montegrappa che sorgerà a Trino, nello spazio verde antistante l’edificio ex Ovest Ticino.

"Attraverso un investimento di 200mila euro - spiega il sindaco, Daniele Pane - Verrà realizzato un parcheggio con capienza di 40 posti auto e si procederà all’ampliamento dei marciapiedi lungo i lati che fronteggiano via Monte Grappa e via Don Minzoni".



Entro un tempo previsto di 90 giorni, sarà demolita l'attual struttura di recinzione, verrà sbancato il piano verde, saranno effettuate le opere di preparazione dell’ area per il complesso fognario di smaltimento delle acque meteoriche e sarà predisposta l’area per la sistemazione dell'impianto di illuminazione a led costituito da 12 pali aventi altezza di circa 5 metri con bracci di tipo ornamentale, situati lungo il lato di via Don Minzoni, la banchina centrale e la zona della roggia Camera. I lavori proseguiranno con la realizzazione della pavimentazione dell’area destinata a parcheggio con posa di cubetto in porfido riscostruito e dei cordoli a delimitazione, l'ampliamento dei marciapiedi esistenti e la costruzione delle rampe per disabili.

L'area a confine con la roggia Camera verrà poi delimitata con un'aiuola in lapilli vulcanici alveolari a cellule aperte.



"Si tratta di un primo importante intervento sull'area - aggiunge Pane - che nella nostra programmazione prevede anche il recupero dell'area retrostante all'edificio con la realizzazione di un Bosco Parlante, gli orti sociali e una pista per le mountain bike".



Il sindaco fornisce poi qualche anticipazione anche sul futuro dell'edificio dell'Ex Ovest Ticino: "Stiamo lavorando a un progetto di riqualificazione e recupero in ambito sportivo che sta seguendo l'assessore allo Sport, Elisabetta Borgia".



Per ora il sindaco augura "Buon lavoro alla ditta e un ringraziamento all'assessore Roberto Gualino, all'Ufficio Tecnico del Comune e al progettista e direttore dei lavori Paolo Vaccaneo. Presto avremo una nuova area di parcheggio che contribuirà a riqualificare un'altra zona della nostra città".