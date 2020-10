Tetti scoperchiati, allagamenti, persone bloccate negli ascensori: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Decine di interventi, per tutta la giornata ma soprattutto nella serata, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e del distaccamento di Varallo Sesia impegnati a fronteggiare i danni dovuti al maltempo.

In Valsesia si sono verificati molti allagamenti a causa delle forti piogge, ma è stato necessario interventire anche per tetti scoperchiati dal forte vento e soccorso a persone in difficoltà.

Nel Vercellese, oltre agli interventi per allagamenti e taglio piante pericolanti si sono avute numerose richieste di soccorso da parte di persone rimaste bloccate all'interno degli ascensori fermi a causa del black out avvenuto in serata a Vercelli e che, poco prima delle 22 non è ancora stato completamente risolto. Diverse vie della città sono infatti senza corrente elettrica.

Attualmente sono ancora in atto diversi interventi anche dei Vigili del Fuoco.

Un aggiornamento che dalla Provincia: la strada provinciale 9, tra Saliceto e Ferrera (Cravagliana) risulta interrotta a causa di uno smottamento. "La strada è chiusa al traffico - precisa l'assessore Andorno - al momento non ci sono le condizioni per intervenire in sicurezza. Domani mattina si provvederà al ripristino".