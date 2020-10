Insegue il nonno brandendo un'ascia: 35enne in manette per maltrattamenti in famiglia

Insegue l'anziano nonno con un'ascia e l'uomo, esasperato per una situazione davvero pesante da sopportare, dopo essere fuggito di casa per mettersi al sicuro, chiama i carabinieri, facendo arrestare il nipote violento.

Si sono così aperte le porte del carcere per un 35enne si Serravalle Sesia, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, questa volta arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo, S.S. le iniziali, convive con i nonni 80enni e purtroppo non è nuovo ad atteggiamenti violenti nei confronti dei due anziani: giovedì, per motivi al momento non ancora chiariti, ha minacciato il nonno brandendo un’accetta e obbligando quest’ultimo a fuggire dall’appartamento per potersi mettere al sicuro.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha evitato che potessero verificarsi episodi più gravi: S.S. è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.