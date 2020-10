Black out a Vercelli: alcune zone al buio da 2 ore. Borgosesia: controlli su strade e frazioni

Black out a macchia di leopardo, in varie zone della città: principalmente in centro, ma anche nella zona di corso Salamano e in numerose aree della periferia. Gravi problemi di cortocircuito alle centraline elettriche hanno causato l'interruzione nell'erogazione della corrente che, in alcune strade, sta proseguendo da circa due ore. I tecnici Asm sono al lavoro: i problemi sono iniziati intorno alle 18,30 e per alcune zone, alle 20,30 non ancora sono risolti: a essere senza corrente sono le utenze private, mentre l'illuminazione pubblica risulta essere funzionante.

Richiesta di limitare gli spostamenti, in Valsesia, dove le piogge torrenziali e il forte vento stanno creando diversi problemi. La Provincia, con una nota diffusa dal vice presidente Pier Mauro Andorno, raccomanda di evitare di mettersi in viaggio se non è strettamente necessario: "L'abbondante quantità d'acqua che scende dai versanti montani allaga velocemente le strade. Seguiamo tutti basilari norme di buon senso e prestiamo la massima attenzione".